"سلطان الحرافيش" على مسرح المركز الثقافى بطنطا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمركز الثقافى بطنطا، 3 ليالي عرض لمسرحية سلطان الحرافيش لفرقة الغربية القومية المسرحية والتى تم ترشيحها ضمن عروض المهرجان، ضمن عروض "المسرح للجمهور"، التي أطلقتها الهيئة هذا العام.



فى إطار فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصري فى دورته الـ 12برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز.



شهد مسرح المركز الثقافي بطنطا أولى هذه العروض، والذي تدور أحداثه حول شخصية السلطان طومان باي أخر سلاطين المماليك، والذي قاد مقاومة ضد الغزاة العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول، رافضا التفريط في استقلال مصر.



"سلطان الحرافيش" من تأليف الدكتور طارق عمار، ألحان وتوزيع عبد الله رجال، ديكور وملابس سمير زيدان، استعراضات أحمد منا وإخراج السيد فجل.