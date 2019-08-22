توفيق عكاشة: لهذا السبب أنا معجب بإسرائيل

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن إسرائيل تتعامل مع كل المشكلات من خلال العلم، ولذلك فهو معجب بهم.



وأضاف خلال حلقة برنامج "مصر اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن لديهم المساحة الخاصة بالأراضي الزراعية ضئيلة جدًا لا تتخطى مساحة نصف مساحة محافظة في مصر، وعلى الرغم من ذلك يقومون بتصدير الإنتاج الزراعي بما يقرب من 40 مليار دولار في السنة ويتخطى كذلك، مؤكدًا أنه يتخطى مصر بما يتجاوز الـ 10 مليارات دولار.

