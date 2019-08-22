ولي عهد أبوظبي يبحث مع ماكرون العلاقات الثنائية

بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية وسبل تنمية تعاونهما المشترك، وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم - أن الجانبين تبادلا خلال الإتصال وجهات النظر في المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.