شبيبة الساورة الجزائري يفوز على "أساس تيليكوم" الجيبوتي

فاز شبيبة الساورة الجزائري على نظيره أساس تيليكوم "جيبوتي" بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب البلدي لبرشيد بالمغرب في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بالدور التمهيدي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد شبيبة الساورة إلى 6 نقاط فى صدارة جدول ترتيب المجموعة فيما لازال أساس تيليكوم دون نقاط فى المركز الثالث.



ومن المقرر أن تقام مباراة أخرى اليوم بنفس المجموعة بين فومبوني كلوب "جزر القمر" والنادي البنزرتي التونسى.