نقص فيتامين "د" أثناء الحمل أحد أهم أسباب وجود صعوبات في التعلّم لدى الطفل، لكنه ليس السبب الوحيد. ويعتبر تعريض الجلد لأشعة الشمس المباشرة أفضل طرق الحصول على الفيتامين. إليك ما تحتاج معرفته عن أنواع صعوبات التعلّم لدى الأطفال:



على الحامل الاهتمام بالحصول على فيتامين "د" لتقليل احتمالات وجود صعوبة في التعلّم لدى الطفل اضطراب المعالجة السمعية. عند وجود مشكلة في السمع لدى الطفل تصعب عملية تلقي ومعالجة المعلومات، وخاصة تعلّم مفردات اللغة.



خلل الحساب

يؤثر هذا النوع من العجز على قدرة الشخص على فهم الأرقام وتعلّق الحقائق المتعلّقة بالرياضيات.



ديسغرافيا

هي صعوبة تعلّم الكتابة والإملاء



اضطراب معالجة اللغة

تؤثر هذه المشكلة على جميع الأصوات القادمة إلى الدماغ، ويخلق صعوبة في ربط المعنى عن طريق تكوين الكلمات والعبارات.



عسر القراءة

تؤثر هذه الحالة على مهارات القراءة والمعالجة اللغوية.