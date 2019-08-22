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رياضة

إطلاق منصة إلكترونية لمباريات الدوري السعودي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:20 م
جريدة الدستور
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أطلقت الهيئة العامة للرياضة السعودية، منصتها الإلكترونية GSA.Live التي ستوفر خدمة البث المباشر لجميع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكلٍ مجانيٍ بدءًا من الجولة الأولى، التي ستنقل عبر القنوات السعودية الرياضية.

وتسمح الخدمة غير المسبوقة للجماهير السعودية بمشاهدة المباريات سواء من داخل المملكة أو حول العالم عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

وبالإضافة إلى البث الحي والمباشر للمباريات، ستبدأ المنصة لاحقًا في تقديم مقتطفات من المباريات والإحصائيات وردود أفعال اللاعبين والأجهزة الفنية للمباريات الـ8 التي تشهدها البطولة في كلٍ من مراحلها.

وكذلك تقدم محتوى حصريا من وراء الكواليس يضع عشاق اللعبة في قلب الحدث مع أنديتهم ونجومهم المفضلين، كما تشمل خطة إطلاق المنصة توفير محتوى رياضي رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم خلال الشهور المقبلة.

وتشكل هذه المنصة هدفًا مهمًا لجماهير الكرة السعودية التي أصبحت تستخدم الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكلٍ أساسي في متابعة مباريات وأخبار فرقها المفضلة، حيث كان هذا الشغف ظاهرًا بوضوح الموسم الماضي عندما شاهد أكثر من 1.8 مليون مشجع ديربي الرياض بين النصر والهلال، من خلال البث الحي على الإنترنت في رقم قياسي غير مسبوق، وهنا سيأتي دور منصة GSA.Live التي ستضيف بعدًا جديدًا للبث الرياضي، حيث تقدم خدماتها للجماهير بشكل مجاني وفي مكان واحد، ما يجعلها خيارًا رئيسًا لمتابعي الكرة السعودية.

وتعد المنصة الإلكترونية إحدى المبادرات المهمة التي تطلقها الهيئة العامة للرياضة في الفترة الحالية من أجل تحقيق هدفها الأساسي برفع مستوى الدوري السعودي ليكون من بين أكبر 10 دوريات على مستوى العالم، كما تساهم في التقريب بين جمهور الكرة في العديد من الأسواق الكروية الكبيرة حول العالم ولاعبيهم المحترفين في الدوري السعودي، ومتابعة أخبارهم والمستويات التي يقدمونها مع الأندية، إضافة إلى دور المنصة في تطوير القطاع الرياضي بالمملكة، وهو ما يسهم بدوره في تحقيق أهداف رؤية 2030 التي ترى الرياضة أحد أعمدتها الرئيسة.

من جهته، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: "أردنا من خلال منصة GSA.Live أن نواصل جهودنا نحو تطبيق أهداف رؤية 2030 عن طريق تلبية رغبة جماهير الكرة السعودية، في إتاحة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لأكبر عدد من عشاق اللعبة، وكذلك توفير محتوى رياضي مميز في كرة القدم وغيرها من الرياضات من خلال منصة واحدة".

وتابع قائلًا: "ستمنحنا المنصة الجديدة فرصةً رائعة للتفاعل مع قاعدة الجماهير الكبيرة المحبة للرياضة سواء داخل المملكة أو في المنطقة أو حول العالم، وذلك من خلال تقنية متطورة ومحتوى دولي مختلف نقدمه بشكلٍ مجاني".

يذكر أن منصة GSA.Live قد تم الإفصاح عنها الأحد الماضي 18 أغسطس في حفل تدشين الدوري السعودي بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وشارك في الحفل العديد من نجوم الدوري السعودي السابقين مثل السويدي كريستيان ويلهامسون والبرازيلي كماتشو وأسطورة الكويت بشار عبدالله إلى جانب عدد من نجوم الدوري الحاليين، الذين يستعدون للمشاركة مع أنديتهم في الموسم الجديد.
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