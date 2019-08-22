النصر يكتفي بثنائية أمام ضمك في انطلاق الدوري السعودي

استهل فريق النصر حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي للمحترفين، بالفوز بهدفين دون رد على حساب ضيفه ضمك، الوافد الجديد على المسابقة، الخميس.



وسجل النصر الهدفين في الشوط الأول عن طريق البرازيلي جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله هداف المسابقة في الموسم الماضي، بينما اكتفى في الشوط الثاني بالسيطرة التامة على اللقاء دون هز الشباك.



وأقيمت المباراة في انطلاق المسابقة في استاد الملك فهد الدولي بالرياض أمام عدد محدود من المشجعين، ولم يواجه النصر أي معاناة في الخروج بالنقاط الثلاث وكان بوسعه الخروج بفوز بفارق كبير.



وبدأ تحرك الهدف الأول عن طريق حمدالله، الذي سجل الموسم الماضي 34 هدفا وهو رقم قياسي، حيث تبادل الكرة مع النيجيري أحمد موسى.



وأرسل موسى كرة عالية في طريق جوليانو الذي قابلها بلمسة واحدة بضربة رأس إلى داخل المرمى في الدقيقة 24.



وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أرسل المغربي نور الدين أمرابط كرة عرضية متقنة من ناحية اليمين إلى مواطنه حمدالله الذي قابلها بصدره من مدى قريب إلى داخل المرمى.



وتوقفت المباراة مرة واحدة في كل شوط لمنح اللاعبين فرصة لشرب المياه في ظل الحرارة العالية في العاصمة السعودية.