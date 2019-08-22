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رياضة

كومباني يتخلي عن دور المدير الفني

الخميس 22/أغسطس/2019 - 09:17 م
جريدة الدستور
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قرر اللاعب البلجيكي المخضرم فينسنت كومباني التخلي عن منصبه مديرا فنيا لفريق أندرلخت، والاكتفاء بدوره كقائد ولاعب فقط داخل الملعب.

وتعاقد أندرلخت مع كومباني بداية من الموسم الحالي لمدة 3 سنوات قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، ليكون لاعبا ومدربا للفريق في نفس الوقت، إلا أن النتائج السلبية دفعته للتخلي عن منصبه والتركيز على دوره كلاعب فقط.

وقاد كومباني فريق أندرلخت خلال الجولات الأربع الأولى من الدوري البلجيكي، إلا أنه فشل في تحقيق أي فوز خلالها وتعرض للهزيمة مرتين وتعادل في مثلهما.

وأعلن كومباني تخليه عن منصب المدير الفني عقب الخسارة من كورتريك بنتيجة 2-4، ليتوقف رصيد أندرلخت عند نقطتين في المركز الـ13 من الدوري البلجيكي، ليحقق البداية الأسوأ على المستوى المحلي منذ 21 عاما.

ومن المقرر أن يتولى سيمون ديفيز المدرب السابق لأكاديميات نادي مانشستر سيتي القيادة الفنية لأندرلخت خلفا لكومباني.

وقال ديفيز: "لا أحد يشكك في قدرات كومباني ومدى حبه للنادي، لكن عليه الآن التركيز في دوره كقائد للفريق، من الرائع أن تمتلك قائدا بقيمته في الملعب".

ورحل كومباني عن السيتي بعد فترة مذهلة امتدت 11 عاما انتهت بقيادة الفريق للرباعية المحلية في الموسم الماضي.

وكان المدافع المخضرم نشأ في صفوف أندرلخت، ولعب للفريق الأول بين 2003 و2006، وحقق معه لقب الدوري المحلي مرتين، قبل أن يرحل إلى هامبورج الألماني (2006-2008) ومنه إلى السيتي (2008-2019)، الذي حقق معه 12 لقبا بمختلف المسابقات.
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