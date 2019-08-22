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محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن للحاويات والبضائع العامة

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادره سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة، بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 24 ألفا و560 طن يوريا و900 طن مولاس و2150 طن فوسفات، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 12 ألف طن ذرة و11 ألفا و866 طن حديد و1763 طن خشب و5 آلاف طن سكر و1954 طن أرز معبأ.‎

وتابع البيان أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 73 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الوارد 84 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 173 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 50 ألفا و694 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19 ألفا و323 طنا، فيما غادر الميناء 3 قاطرات بحمولة إجمالية 3 آلاف و825 طن قمح، في حين غادر ألف و146 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 50391 من البضائع العامة منها 83 سيارة نقل محملة بـ 3 آلاف و150 طن قمح.
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