لخدمة الصناعة القومية..تعاون بين"بحوث البترول"و"تطوير الفلزات"

التقى اليوم الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، بالأستاذ الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف لخلق التكامل بين الجهتين لخدمة سوق الصناعه القومية، ولبحث أوجه التعاون المختلفة خاصة في مجال التحاليل وعلوم المواد وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى لكلا الطرفين، عقد اللقاء بمقر المركز وذلك تلبية لدعوة دكتور عماد عويس لزيارة مركز بحوث وتطوير الفلزات.



أعرب مصطفى عن تحمسه بالتعاون مع مركز بحوث الفلزات والذي يعد بيت خبرة للصناعة المصرية، كما صرح إن هذه الزيارة تأتي في اطار توصيات دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول زيادة التعاون والتكامل مابين المعاهد والمراكز البحثية لدعم وتوجيه البحث العلمي لخدمة رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتنفيذًا للمشروعات القومية الكبرى.



أشاد عويس بامكانيات معهد بحوث البترول المصري، حيث يمتلك هذا الصرح جيل متناغم من أساتذة ذو خبرة عالية يمكن الاستفاده منها، للدفع بجهود البحث العلمي والمساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية، وتحسين الأداء لتصنيع منتجات محلية بديلة للمنتجات المستوردة.



وعلى هامش الزيارة قام دكتور ياسر بجولة تفقدية للتعرف على إمكانيات المركز المختلفة حيث قام بزيارة مكتب الخدمات الفنية، ووحدة المعالجة الحرارية، ووحدة التطبيقات الصناعية لليزر، ووحدة السباكة بالإستنباط تحت الضغط، ووحدة إستخلاص الفلزات النصف صناعية، ووحدة تركيز الخامات النصف صناعية.

