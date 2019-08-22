الخميس 22 أغسطس 2019 الموافق 21 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

الخارجية الأمريكية تهدد إيران بعدم السماح بتطوير صواريخها

الخميس 22/أغسطس/2019 - 08:08 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أ ش أ
طباعة
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن بلاده لن تسمح باستمرار إيران في تطوير برنامجها الصاروخي.

وأضاف بومبيو - خلال زيارته إلى كندا في أول زيارة رسمية له، وفقا قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - أن واشنطن ستواصل بذل أقصى الجهود؛ من أجل ضمان عدم وصول شحنات النفط إلى أيدي الإرهابيين، بحيث تعرض حياة الأمريكيين وأرواحهم للخطر في أي مكان في العالم.

وأشار إلى ناقلة النفط (غريس 1)، موضحًا أنها مثال على الجهود الأمريكية للحيلولة دون وصول شحنات النفط إلى الإرهابيين، هذا إلى جانب مجموعة من العقوبات التي من شأنها حرمان المرشد الإيراني علي خامنئي من الأموال التي تستخدم في ترويع العالم.

وتابع: "لقد كنا فعّالين إلى حد كبير في ذلك، ويمكن أن نرى نتائج ذلك مع حزب الله اللبناني"، مضيفا أن العقوبات صممت من أجل انضمام إيران إلى المجتمع الدولي، والتوقف عن القيام بحملات الاغتيالات في أوروبا، ووقف العمليات الإرهابية التي تنفذها أذرعها في المنطقة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

الإيجار القديم.. تعديل جديد يسمح بالإخلاء الفوري للشقق المغلقة لمدة 3 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

تقرير لجنة "علوم البحار" يفجر مفاجأة حول ديدان شاطئ الدخيلة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من خيسوس.. والنحاس مدربًا عامًا

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

ads

الصور

image description

السيطرة على حريق في عقار مهجور بغرب الإسكندرية

image description

في اليوم الرابع.. فرقة رضا تشعل مهرجان القلعة بـ"التحطيب"

image description

إشعال شمعة الوطنية فى مؤتمر أطول علم بالعالم فى الإسكندرية (صور)

image description

بعد معاينة النيابة.. تعرف على سبب حادث أتوبيس فريق غزل المحلة (صور)

image description

«يا كرم العلالي».. عدسة «الدستور» ترصد موسم الحصاد بمزارع العنب

ads

الأكثر قراءة

«المركزى» يقرر خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%

ضبط شاب وفتاة يمارسان الجنس فى دورة مياه مسجد بالشرقية

مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن قضية الرشوة فى «الأعلى للإعلام»

الأهلي يستغني عن وليد أزارو

أيام زمان

محمد رفعت كلمة السر.. تعرّف على تفاصيل دخول دولت أبيض الإسلام

"تصوم رمضان وتشرب ويسكي بعد الصلاة".. قصة "علقة موت" من تحية كاريوكا لصحفي

تعرف على سر خوف محمد عبدالوهاب من الطائرات.. صور نادرة

بدأت في "صالون" منزلها.. تعرف على قصة حب عقيلة راتب وزوجها

الصحة

"جبن الموزاريلا" الأفضل لمرضى ارتفاع ضغط الدم

الصحة العالمية: الجسيمات البلاستيكية في مياه الشرب ليست خطيرة

دراسة تنصح بتناول السيدات عصير الرمان خلال الحمل

زيادة النفقات الطبية على مرضى الخرف بكوريا الجنوبية

الرئيس نيوز

الكشف عن "حقل غاز" بالإسكندرية يفوق إنتاجه 4 حقول

رئيسة برلمان توجو لـ"عبدالعال": نتفق مع رؤية السيسي أن "أفريقيا غنية"

قائد "خلية الكويت": كنت على علاقة بمنفذ تفجير "معهد الأورام"

حبس آخر وزير عدل في حكومة بوتفليقة بتهمة "عرقلة العدالة"

منوعات

العثور على غبار نادر في ثلوج ذائبة من أنتاركتيكا

رواد "إنستجرام" يهاجمون صفحة أرنولد شوارتزنيجر وسيلفستر ستالون

تفاصيل جديدة عن الجزء القادم من "جيمس بوند"

خطر السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين

كشكول

محافظ شمال سيناء يبحث إجراءات بدء العام الدراسي الجديد

التعليم الفني يختتم فعاليات ورشة تطوير مناهج الديكور و الأثاث و النجارة

33 مليون جنيه حصيلة التعليم من تظلمات الثانوية

تعرف على رؤية «حجازي» لمستقبل التعليم المصري

إسلام سياسي

"الطيب" يشيد بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية"

حمزة زوبع يصف قيادات الإخوان بـ"الشياطين"

"الإفتاء" تتصدر مرجعيات الأقليات المسلمة في العالم

الغنوشى: يوسف الشاهد أخطأ بتخليه عن جنسيته الفرنسية


زيت وسكر

إتفاقية تعاون بين جامعة بنى سویف وھیئة الطاقة الذریة

كيف تؤثر حركتك على فترة عمرك؟

فصل التيار الكهربائى عن بعض مناطق المحلة.. والسبب!

“تموين الغربية” تضبط 53 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الناس فى بداية القرن العشرين
ماجد حبته
واقعة «الكاديلاك».. لم يخطئ أحد!
جلال حمام
.. وما زالت فيها حاجة حلوة
صفوت البياضي
السرطان القمرى واقع أم خيال؟
المزيد
ads

الثقافة

"أحلام تصطدم بالسقف" على طاولة مختبر السرديات بالإسكندرية

مناقشات أديبة وورش فنية بثقافة القاهرة

ريتا الحكيم: "الموت أنيق" تغلب عليه سمتا الفقد والغياب

صالون «ذاكرة الوطن» بطلعت حرب الثقافى.. 24 أغسطس

صفحتنا ع الفيس بوك