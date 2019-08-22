آرسنال يواجه ليفربول بالقوة الضاربة

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية مساء اليوم الخميس، عن التشكيلة المتوقعة لنادي آرسنال خلال مواجهة بطل أوروبا نادي ليفربول، في ثالث جولات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وستقام مباراة من العيار الثقيل بين ناديي آرسنال وليفربول، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 201920، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن المدرب الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال الإنجليزي، سيقوم بإجراء تغييرات قوية في تشكيلة فريقه في المواجهة المرتقبة ضد نادي ليفربول.



وقالت أن أوناي إيمري ينوي الدفع بالمهاجم الإيفواري المنضم حديثًا لآرسنال نيكولاس بيبي ليلعب بجانب ألكسندر لاكازيت وبيبر إيميريك أوباميانج، بالإضافة إلى اللعب بالسويسري جرانيت تشاكا الذي غاب عن مواجهة بيرنلي الماضية.