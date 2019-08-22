برشلونة يريد إعلان موقف نيمار بشأن انتقاله لريال مدريد

نقلت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم الخميس، بعض التحديثات بشأن مستقبل البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور مع باريس سان جيرمان الفرنسي وإمكانية عودته هذا الصيف إلى صفوف برشلونة مجددًا أو الانتقال إلى الغريم الأبيض ريال مدريد.



وقالت قناة "كواترو" التلفزيونية الإسبانية، إن هناك حالة من الاستياء والغضب داخل نادي برشلونة من تصرفات البرازيلي نيمار جونيور بسبب المفاوضات التي تدور بين الطرفين خلال الفترة الحالية.



وأفادت القناة الإسبانية، أن برشلونة مستاء من وجود اسم ريال مدريد في صفقة نيمار ويريد من البرازيلي إعلان موقفه بشكل نهائي حتى يقطع الشك باليقين بشأن هذا الأمر.



وأصبح البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور على بعد خطوات قليلة من الرحيل عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.