ريال مدريد يفكر في التعاقد مع رينا لتعويض نافاس

دخل الإسباني بيبي رينا حارس مرمى ميلان الإيطالي حسابات فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن ريال مدريد يرغب في ضم بيبي رينا الذي يعد الخيار الأول بالنسبة له؛ تحسبا لرحيل الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي ارتبط اسمه بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.



ويلعب رينا دور الحارس الثاني حاليا في ميلان خلف الإيطالي الشاب جانلويجي دوناروما، إلا أنه ليس لديه مانع في الانتقال لريال مدريد والقيام بنفس الدور للحارس البلجيكي تيبو كورتوا.



وانضم رينا لصفوف ميلان صيف عام 2018 في صفقة انتقال حر قادما من صفوف نابولي وشارك في 12 مباراة خلال الموسم المنصرم بجميع المسابقات.



وسبق لرينا البالغ 36 عاما اللعب في أندية برشلونة وفياريال بالدوري الإسباني وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ونابولي قبل الانتقال لميلان بالدوري الإيطالي.



ويملك بيبي رينا 36 مباراة دولية بقميص المنتخب الإسباني وحصل معه على كأس العالم 2010 ولقبين لكأس الأمم الأوروبية 2008 و2012.