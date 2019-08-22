مفاجأ.. جورجي جيسوس يقرر الرحيل عن فلامنجو البرازيلي

يقدم البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفلامنجو البرازيلي مستوى مميزا منذ توليه المسؤولية، إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى قرار المدرب السابق للهلال السعودي بالرحيل عن فريقه نهاية العام الحالي.



وأشارت صحيفة "يول" البرازيلية، إلى أن جيسوس يفكر في الرحيل عن فلامنجو نهاية العام الجاري وسيقضي أعياد الميلاد بالبرتغال، ولن يعود للبرازيل مرة أخرى بسبب قصور أمنية بالعاصمة البرازيلية "ريو دي جانيرو".



وتولى جيسوس قيادة فريق فلامنجو خلال 9 مباريات حقق الفوز خلال 6 وتعادل مباراة وتعرض للهزيمة في لقاءين.



وكان جيسوس قد أكد أن هدفه الأول مع فلامنجو هو تحقيق لقب بطولة كأس أندية أمريكا الجنوبية " كوبا ليبرتادورس" الغائب عن خزائن النادي البرازيلي منذ أن حققه لمرة وحيدة عام 1981.



وتعاقد نادي فلامنجو مع جيسوس لقيادة الفريق، بعدما كان الهلال السعودي آخر محطاته التدريبية، حيث قاد الفريق السعودي خلال 26 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 20 منها وخسر مرتين وتعادل في 4 لقاءات.