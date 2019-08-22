بالصور..إعدام أغذية تالفة في حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية

شن حى ثان المنتزة، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق وردع المخالفين، تحت إشراف الدكتور ياسر الجندي، رئيس الحي، وبمعاونة مباحث تموين المنتزة، للحفاظ على الصحة العامة والتأكد من مدى مطابقة المواد والسلع الغذائية للمعايير والمواصفات، ومنع التلاعب بالأسعار ولتعميم فكرة المراقبة على الأسواق بنطاق الحي.



تضمنت الحملة القيام بالتفتيش على عدد من المطاعم المتواجدة بطريق الجيش بمنطقة المندرة بحري، وتم تحرير عدد من المحاضر المتنوعة للمخالفين خلال الحملة مابين، "عدم حيازة شهادات صحية، عدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية، ادارة منشآت قبل الحصول على ترخيص، عدم التأمين ضد مخاطر الحريق، عدم تقديم رسم هندسي، مزاولة نشاط تقديم المأكولات بدون تصريح الجهة المختصة، عدم إعلان أسعار المنتجات، عدم حيازة مستندات للإعلان والإشغال".



تم خلال الحملة سحب بعض عينات من الأغذية، وإعدام عدد 8 كجم أغذية تالفة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من خلال ممثل مديرية الشئون الصحية، بالإضافة إلى مصادرة كمية من المضبوطات من قِبل كبير إخصائيين بمديرية الطب البيطري عبارة عن 3 كجم لحم بقري1 كجم فيليه دواجن،2 كجم سجق، 1.5 كجم مأكولات بحرية، حيث إنه تبين أن اللحوم بها تغير في الخواص الطبيعية من حيث إسمرار اللون وتهتك الأنسجة واللزوجة والرائحة الكريهة، كما أن المأكولات البحرية منتهية الصلاحية، وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.



شارك في الحملة مسئول الخدمات بالحي، مباحث تموين المنتزه، مفتشي إدارة تموين المنتزه، وممثلًا عن مديرية الطب البيطري،و المنسق الإعلامي بالحي، وممثل عن إدارة ترخيص المحلات، بالإضافة إلى مفتش أغذية ممثلا عن مديرية الشئون الصحية بالمنتزه، وممثل عن مكتب الأمن الصناعي بالمنتزه، وممثل عن إدارة إشغال الطريق بالحي.