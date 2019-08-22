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رياضة

ساري يغيب عن مباراة نابولي بسبب إصابته بالالتهاب الرئوي

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:59 م
ماوريسيو ساري
ماوريسيو ساري
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أكدت تقارير صحفية، أن ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، سيكون مضطرا للغياب عن مواجهة فريقه الأسبق نابولي بسبب الالتهاب الرئوي.

ويعاني المدرب الإيطالي من الالتهاب الرئوي، وهو ما تسبب في غيابه عن تدريبات "البيانكونيري" خلال الفترة الماضية.

وأعلن نادي يوفنتوس، عبر موقعه الرسمي، غياب ساري عن مباراتي بارما ونابولي في الجولتين الأولى والثانية من منافسات الدوري الإيطالي بسب الالتهاب الرئوي.

وأوضح النادي أن المدرب الإيطالي خضع للفحوصات الطبية، الخميس، وأثبتت تحسن حالته الصحية، ولكنه سيغيب عن المباراتين لاستكمال عملية التعافي.

وستكون مباراة بارما في الجولة الأولى يوم السبت المقبل على ملعب إينيو تارديني، قبل مواجهة نابولي، السبت التالي، على ملعب أليانز في الجولة الثانية من المسابقة.

وتولى ساري تدريب يوفنتوس الشهر قبل الماضي خلفا لمواطنه ماسيميليانو أليجري، بعد رحيله عن تدريب تشيلسي الإنجليزي.

وعمل المدرب الإيطالي كمدير فني لفريق نابولي في الفترة بين عامي 2015 و2018، وكان قريبا من الحصول معه على الدوري في موسم 2017-2018، ولكنه حل في المركز الثاني خلف يوفنتوس.
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