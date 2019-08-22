فريق الأهلي لكرة اليد يفوز وديا على أصحاب الجياد (27 - 14)

فاز الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي للرجال على فريق أصحاب الجياد بنتيجة (27 - 14) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الخميس بالإسكندرية.



أقيمت المباراة على صالة القوات المسلحة بالإسكندرية.. وقدم خلالها فريق الأهلي عرضا مميزا، ونجح في الفوز بنتيجة (27- 14).



ويخوض الأهلي مباراة ودية ثانية، غدا الجمعة، أمام نظيره الأوليمبي على هامش معسكر الإعداد المقام في الإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.