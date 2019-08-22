ريهام سعيد لمنتقديها بسبب كلامها عن مرضى السمنة: "كلو بعض واتحرقوا أكثر"

ردت الإعلامية ريهام سعيد، على الانتقادات التي وجهت لها بعد حديثها عن مرضى السمنة والتي وصفتهم بالميتين والعبء على المجتمع.وقالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "أنا قلت كدا في سياق حديث حملة معالجة السمنة، وبنعالج ناس، وبننزل ريجيمات، وأنا مريضة سمنة وأعاني منها".وأضافت: "لم أفق منها إلا عندما كنت أشارك مع الفنان محمود حميدة الفنان العظيم، في مسرحية على المسرح القومي وجرحني بكلمة فوقني وقررت أواجه الناس بتوع السمنة وأن اللي بيقولكم شكلكم حلو بيضحك عليكم، واللي بيقولكم المهم خفة الدم والروح بيضحك عليكم لإن أنتم أكثر ناس بتعانوا ومضايقين".وتابعت: "عيب أوي المواقع اللي بتاخذ الجمل من وسط الحلقة لكي تعطي الناس انبطاع ليس صحيحًا عن الشخص وهؤلاء هم أصدقاءنا الإخوان"، مؤكدة ان حملتها هي استجابة لمبادرة الرئيس السيسي، ورغم أنها تقدمها من زمان ولكن الذي شجعها لمتابعتها أنه أصبح لدينا قادة يفكرون في السمنة ويذكرونها وسط الحياة السياسية والاجتماعية فأي شيء نذكر فيها الرئيس السيسي يعمل علينا حملة ضد.كما وجهت لهم رسالة قالت فيها:"كلو بعض وكلو في نفسكم وأنا عارفة أن مدينة العلمين والعاصمة الإدارية، والأمم الإفريقية ومليون حاجة حارقاكم أوي فاتحرقوا أكثر وهنعلى وهنتطور ".