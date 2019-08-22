السبت.. افتتاح النسخة الثانية للمعرض الطبي"إيجي هيلث"

بدأت إحدى شركات صندوق تحيا مصر، التحضيرات لمعرض مصر الدولى للصحة "إيجى هيلث" بدورته الثانية، والمقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية في المدة من ١٢-١٤ سبتمبر القادم.



وسيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت المقبل 25 أغسطس، للإعلان عن انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض بدورتة الثانية، بمشاركة إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية، ورعاية وزارة الصحة والسكان، بحضور أكثر من 20000 زائر، و32 دولة، و500 شركة مصرية ودولية.



يهدف المعرض لتنشيط ونقل التجارب والافكار والابتكارات العلمية، مع تبادل الخبرات والمعرفة بين الشعوب والدول واستقطاب الاستثمارات، وتشجيع المنافسة بين الشركات والمؤسسات الانتاجية للاهتمام بجودة المنتج وتخفيض تكاليفه، ويعطي الفرصة للعارضين الدوليين لعرض منتجاتهم في سوق إفريقيا والشرق الأوسط لعرض أحدث الأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية، والتي تخدم العديد من التخصصات الطبية وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لخلق علاقات تجارية مميزة.



وعلى الهامش يقام المؤتمر الطبي الذى يهدف إلى وضع استراتيجية النهوض بالقطاع الطبي، والذي يعد الركيزة الأساسية للدفع قدما نحو تحقيق الأهداف الصحية من خلال طرح أحدث الأساليب العلمية المستخدمة في التخصصات الطبية المختلفة، بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء.