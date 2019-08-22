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رياضة

محمد يوسف: بقائي مع الجهاز الجديد في يد الإدارة.. وأحاول إخراج اللاعبين من الأحزان

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:45 م
محمد يوسف
محمد يوسف
محمد الدكر
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انتظروا «أزارو جديد» والتحكيم وراء هزيمتنا من بيراميدز
لا أفكر فى أى أمور مستقبلية ولا أرد على المهاترات

قال محمد يوسف، المدير الفنى المؤقت لفريق الكرة بالنادى الأهلى، إنه ركز منذ توليه المهمة على إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التى مروا بها بعد الخروج من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز.
ورفض «يوسف» التعليق على ما تردد حول وجود خلافات بينه وبين مارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق للفريق، مشددًا على أن بقاءه فى الجهاز الفنى مع المدرب الجديد، الذى سيتم التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، أمر فى يد إدارة الأهلى.
■ كيف ترى توليك القيادة الفنية المؤقتة لفريق الأهلى؟
- أنا تحت أمر الأهلى فى أى منصب يسند إلىّ وجاهز لخدمته فى أى وقت، خاصة أننى واحد من أبنائه ولست غريبًا على الفريق، وسبق أن تعرضت لنفس الموقف بعد رحيل باتريس كارتيرون، المدير الفنى الأسبق.
■ كيف استعددت لمواجهة «اطلع بره»؟
- وضعت كل تركيزى فى تهيئة اللاعبين للخروج من «محنة» كأس مصر، وبالتأكيد هى مباراة مهمة لإزالة آثار الخسارة أمام بيراميدز، فالكل يعلم مدى الغضب الجماهيرى من تلك الهزيمة، وسنسعى للفوز بالمواجهة بنتيجة عريضة، خاصة أن الضغوط على اللاعبين ليست كبيرة بعد حسم الصعود فى لقاء الذهاب.
■ أيمكن أن توافق على العمل مع المدرب الأجنبى الجديد؟
- أقسم بالله أنا حاليًا لا أفكر فى أى أمور مستقبلية، سواء الاستمرار أو الرحيل، وتركيزى منصب على مباراة «اطلع بره»، وأنا تحت أمر الإدارة فى أى قرار، سواء طلبت بقائى أو توجيه الشكر لى، لأن الأهلى صاحب فضل كبير علىّ ولا أستطيع أن أرفض أو أعلق على قرارات مجلس إدارته.
ولم يحدث أن تواصل معى أى من مسئولى الأهلى حتى الآن بشأن استمرارى أو رحيلى، وكل الاتصالات التى تلقيتها كانت للدعم والمساندة، والحمد لله الجميع يثق فى قدراتى، وعلاقتى مع الكل جيدة، وكلنا فى خدمة النادى.
■ هل وصلتك أى عروض محلية وخارجية؟
- كما قلت، أنا لا أشغل نفسى بأى عروض، سواء داخلية أو خارجية، وكل تركيزى فى مهمتى مع الأهلى.
■ ما حقيقة وجود خلافات بينك وبين مارتن لاسارتى وإبعاده إياك عن الأمور الفنية؟
- لا تعليق على تلك الأمور، فأنا أتعامل بشخصية الأهلى، لذا لا يمكننى الرد على مثل تلك «المهاترات»، وأحترم أى شخص تعاملت معه، وأى خلافات تكون داخل الغرف المغلقة.
■ فى رأيك.. لماذا خسر الأهلى أمام بيراميدز فى الكأس؟
- الخسارة والمكسب شىء وارد فى كرة القدم، ورغم أن الأهلى علمنا عدم تعليق الهزائم على «شماعة التحكيم»، لكننا بصراحة واجهنا ظروفًا تحكيمية كان لها تأثير سلبى فى سير اللقاء، بجانب غياب التوفيق عن وليد أزارtو الذى أهدر فرصًا كانت كفيلة بتغيير سيناريو ونتيجة اللقاء.
■ ما تعليقك على ظاهرة إهدار «أزارو» الأهداف بشكل متكرر؟
- لا يمكن إغفال أن أزارو مهاجم مميز ويستحق أن يكون المهاجم الأول رغم إهداره العديد من الفرص، وهو لاعب شاب واعد يحتاج للصبر عليه، ويتعرض فى الوقت الحالى لضغوط كثيرة بسبب انشغاله بالرحيل، ونتيجة للضغط الجماهيرى كذلك، وأرى أن الأمور ستختلف معه خلال الفترة المقبلة، والمهم أن تصبر الجماهير عليه وتبعد عنه الضغط العصبى.
لذا، تحدثت معه عقب لقاء بيراميدز، لأنه مهاجم موهوب ويحتاج إلى الثقة، وأتمنى أن يخرج من تلك الحالة سريعًا، هو وباقى اللاعبين.
■ ما أصعب المواقف التى تعرضت لها مع الأهلى هذا الموسم؟
- هناك مواقف صعبة مرت علينا طوال الموسم، لكن مباراة المقاولون التى خسرها الفريق فى الدور الأول بعد رحيل «كارتيرون» كانت الأصعب فى رأيى، لكن الحمد لله نجحنا فى العودة مجددًا، لأن من سمة شخصية البطل العودة بسرعة، وهو ما تمكنا منه لننجح فى حصد اللقب فى النهاية.
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