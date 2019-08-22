كلب مسعور يعقر ٧ أشخاص بالبحيرة

أثار كلب مسعور الذعر بين أهالي قرية كوم الحاصل التابعة لدائرة مركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة، عقب عقره لـ ٧ أشخاص.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من المقدم حاتم السمرى نأئب مأمور مركز شرطة الدلنجات من المستشفى العام يفيد باستقبال 7 حلال مصابة بعقر كلب مسعور وتم حجزهم بالمستشفى.



وعلى الفور انتقل الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات وبالفحص تبين اصابة " مصطفى أ ج " 4 سنوات، " حسن ج د "40 سنة أمين شرطة،"سليمان ف ع " 45 سنة أمين شرطة،"أنصاف م م" 60 ربة منزل،"سعيد ا ع " 12 سنة طالب،" كامل خ ا "45 سنة عامل زراعى،" محمد ع" 45 سنة مدرس بالازهر، مقيمين بناحية قرية كوم الحاصل التابعة لدائرة المركز وجميعهم مصابين بعقر الكلب وتقدم العلاج اللازم للمصابين بإعطائهم المصل المضاد.



وأكد الدكتور رضا بكر مدير مستشفى الدلنجات العام أنه طبقا لتعليمات الدكتور يسري بيومى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المدرية تم التعامل مع الحالات، وعمل جميع الإسعافات وتقدم العلاج اللازم للمصابين بإعطائهم المصل المضاد.



تحرر المحضر بالوقائع وأخطرت مديرية الطب البيطري، لاتخاذ شؤونها.