رواد "إنستجرام" يهاجمون صفحة أرنولد شوارتزنيجر وسيلفستر ستالون

نظم مستخدمو "إنستجرام" الروس حملة فلاش موب موجهة ضد مدونات فنانين هما أرنولد شوارتزنيجر وسيلفستر ستالون.



وقد دعاهم إلى تنظيم تلك الحملة فنان هزلي روسي والتي وصفها بـ"هجوم سيبراني روسي".



واستهدفوا أولا مدونة أرنولد شوارتزنيجر وفيلمه "ترميناتور" حيث علقوا عليه بعبارات تخلو من أي معنى مثل " أنا بحاجة إلى أزيائك ودراجة نارية" أو "أين يمكن شراء شاورما في هوليوود" أو "كيف يمكن الإقلاع عن التدخين".



وسقط الفنان، سيلفستر ستالون بعد شوارتزنيجر ضحية ثانية لذلك "الهجوم السيبراني الروسي" حيث انتهز أحد المستخدمين فرصة التعليق على مدوناته ليطلب منه أن يرسل تحية إلى صديقته الفنانة، سكارليت جوهانسون مع دعوة لصيد السمك في مدينة أستراخان الروسية.



وتنظم مثل هذه الحملات عدة مرات. فقد تعرضت لها من قبل الفنانة ليدي جاجا حيث وجه المستخدمون إليها ملاحظات أخلاقية بعد أن ساهمت في الفراق بين الفنان، برادلي كوبر، وعارضة الأزياء الروسية إرينا شايك.



أما الفنان ليوناردو دي كابريو فوجه إليه مستخدمو "إنستجرام" دعوة لإنقاذ بحيرة بايكال. ورد عليهم دي كابريو بنشر فيديو لغابات سيبيريا المحترقة.