عبد الرحمن العربي يتوج بذهبية سباق 50 متر فراشة بدورة الألعاب الأفريقية
الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:40 م
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توج السباح المصري عبد الرحمن العربي بذهبية سباق ٥٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب بزمن 23:81 ثانية.
وذهبت الميدالية الفضية بنفس السباق لمواطنه المصري علي خلف الله بزمن 23:88 ثانية.
وحصدت المصرية سارة سليمان "١٥ عاما" الميدالية البرونزية بسباق ١٠٠ متر صدر.
وذهبت الميدالية الفضية بنفس السباق لمواطنه المصري علي خلف الله بزمن 23:88 ثانية.
وحصدت المصرية سارة سليمان "١٥ عاما" الميدالية البرونزية بسباق ١٠٠ متر صدر.