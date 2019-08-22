الأنبا هدرا يحتفل بعيد صعود السيدة العذراء مريم

صلى الأنبا هدرا مطران أسوان وتوابعها، أمس صلاة عشية عيد إعلان إصعاد جسد القديسة العذراء مريم في كنيستها بمدينة أسوان.



واشترك مع نيافة الأنبا هدرا فى الصلوات الآباء الكهنة بالإيبارشية والشمامسة.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، بعيد صعود جسد السيدة العذراء مريم بقداس العيد، كما تختتم صومًا دام 15 يومًا، أما الكنيسة الكاثوليكية بمصر فاختتمت صوم السيدة العذراء الخميس الماضي، بعد صومًا دام 15 يومًا.



يشار إلى أن ذلك الصوم يعد تكريمًا وحبًا للسيدة العذراء مريم والدة السيد المسيح، كما يكرس البعض أسبوع صوم آخر، بالإضافة إلى المدة الأساسية وهي فترة الأسبوعين.