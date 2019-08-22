رابط بوابة الحكومة المصرية الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للثانوية العامة 2019
الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:44 م
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للثانوية العامة 2019 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.
وأضافت الوزارة أن 86681 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم لتقليل الاغتراب، مؤكدة أن عدد الطلاب الذين تم تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات قد بلغ 75169 طالبًا وطالبة، أي بنسبة 86.72 %.
ويمكن للطلاب الدخول على رابط بوابة الحكومة المصرية لمعرفة النتيجة من هنا
وأضافت الوزارة أن 86681 طالبًا وطالبة سجلوا رغباتهم لتقليل الاغتراب، مؤكدة أن عدد الطلاب الذين تم تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات قد بلغ 75169 طالبًا وطالبة، أي بنسبة 86.72 %.
ويمكن للطلاب الدخول على رابط بوابة الحكومة المصرية لمعرفة النتيجة من هنا