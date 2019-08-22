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منوعات

نتيجة تقليل الاغتراب 2019 جريدة الدستور

نتيجة تقليل الاغتراب 2019 جريدة الدستور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:38 م
نتيجة تقليل الاغتراب
نتيجة تقليل الاغتراب 2019
الدستور
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يقدم الدستور رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب والذي أعلنته وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد 2019 اليوم الخميس برقم الجلوس والرقم السري .

ونوفر نتيجة تقليل الاغتراب 2019 المرحلة الأولى والثانية عبر موقع التنسيق الرئيسي، وذلك بالقيام بالضغط هنا، حيث أعلنت الوزارة، نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩ بعد الانتهاء من عمليات فرز وترتيب طلبات تقليل الاغتراب التى تقدم بها الطلاب وقبولها حسب النسبة المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات وهى 10 % من نسبة المقبولين بالكليات من طلبة الثانوية العامة.

وزارة التعليم العالي مكتب تنسـيق القبـول بالجامعـات والمعاهــد
رقم الجلوس
الرقم السري


وأغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، مساء الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، حسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.

وكان مكتب التنسيق بدأ استقبال طلبات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من الخميس 8 أغسطس 2019، لمدة 13 يوما انتهت أمس، حسب بيان عن وزارة التعليم العالي.

ويتمنى الدستور أن تكون نتيجة تقليل الاغتراب صحيحة مع تمنياتنا لجموع الطلاب بالتوفيق والنجاح فيما هو قادم من فترة تعليمية جامعية.

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