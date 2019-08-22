محافظ شمال سيناء يبحث إجراءات بدء العام الدراسي الجديد

وجه محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بضرورة سرعة الانتهاء من صيانة كافة المدارس على مستوى المحافظة، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، محذرا من تحصيل أية مبالغ مالية من أولياء الأمور تحت بند التبرعات، مشددا على مديري المدارس بعدم قبول أية إجازات للمعلمين خلال الشهر الأول من بدء العام الدراسي.



وأكد المحافظ خلال لقائه، اليوم الخميس، مع مديري الإدارات التعليمية والمدارس على مستوى المحافظة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الموجودة في المدارس، من خلال إجراء الصيانة الدورية وإصلاح الأجهزة التالفة، وخاصة أجهزة الحاسب الآلى.



كما وجه شوشه، بترشيد استهلاك الطاقة في المدارس واستخدام وسائل الأمان والحماية المدنية والحفاظ على الطلاب، بجانب عدم إنشاء أية زوائد أو حوائط في المدارس إلا بعد إخطار وموافقة هيئة الأبنية التعليمية، فضلا عن تطهير خزانات المياه وتفعيل دور الزائرة الصحية من خلال المرور اليومي على الفصول ومتابعة الحالة الصحية للطلاب.