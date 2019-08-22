النرويج تدرس المقترح الأمريكي لتشكيل بعثة بحرية لتأمين الخليج

أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي، اليوم الخميس، أن أوسلو لا تزال تدرس كيفية الرد على مقترح أمريكي بشأن تشكيل بعثة بحرية دولية؛ لتأمين الملاحة في الخليج.



وأضافت سوريدي، خلال مؤتمر صحفي، عقدته مع نظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، أن الحكومة النرويجية تدرس حزمة إجراءات مختلفة؛ للرد على المبادرة الأمريكية، متعهدة بأن أوسلو ستقيم الوضع في الخليج؛ اعتمادا على المعلومات التي جمعتها.



وتأتي التصريحات على خلفية زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى النرويج، حيث التقى عددًا من كبار المسؤولين، أبرزهم رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج.