شاهد.. كيف تم تحضير الروبوت "فيودور" لرحلته إلى الفضاء

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية دميتري روغوزين، أن روبوتا فضائيا روسيا متخصصا في العمل خارج المحطة الفضائية سيظهر بعد عامين أو 3 أعوام.



وأوضح أن روبوت "فيودور" الذي أطلق اليوم على متن مركبة "سويوز – 14 إم إس" المأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، لن يستخدم إلا للعمل في داخلها.



وأشار روغوزين إلى أن "فيدور" علق أثناء تحليقه على تغيير مواصفات المركبة وكل العمليات التي نفذتها، بما في ذلك انفصالها عن الصاروخ، وكان جاهزا للتعليق على حدوث أي خلل فيها.

