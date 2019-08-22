الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب للثانوية العامة 2019 برقم الجلوس

اتاحت بوابة الحكومة المصرية نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية لعام 2019 والاستعلام متضمن رقم الجلوس والرقم السري عبر موقع التنسيق الإلتروني بداية من اليوم الخميس 22-8-2019.





وانتهت عمليات استقبال طلبات تقليل الاغتراب على الموقع الالكتروني لبوابة الحكومة، والذي بدأ يوم الخميس 8-8 وانتهى يوم الثلاثاء الماضي 20-8-2019، ولمدة 13 يوم كاملة.





وكشفت الوزارة أن 86681 طالب وطالبة سجلوا رغباتهم لتقليل الاغتراب، حيث ظهرت نتيجة تقليل الاغتراب بنسبة كبيرة وصلت 86.72 %.





وأكدت أن الطلاب الذين تم تلبية رغباتهم في هذه المرحلة في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات قد بلغ 75169 طالب وطالبة





وينشر الدستور رابط نتيجة تقليل الاغتراب وستكون التحويلات بنسبة 10%، والذي سيتاع عبر الموقع الالكتروني للتنسيق.



