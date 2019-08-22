المحكمة التونسية تقضي بإعادة 4 مرشحين لسباق الرئاسة

قضت دوائر الاستئناف للمحكمة الإدارية التونسية بإلغاء 4 قرارات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد قبول طعون مقدمة من قبل مرشحين للرئاسة رفضت هيئة الانتخابات ملفاتهم.



وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح اليوم الخميس إن المرشحين المعنيين هم الصحبي براهم ومحمد الهادي بن حسين والبحرى الجلاصي ومروان بن عمر.



وأضاف أن المحكمة راجعت الحيثيات التي تتعلق بالإشكاليات القانونية حول احتساب التزكيات الشعبية ومدى شرعيتها، واعتبرت أن قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "خاطئة".



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت قبول 26 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية، ورفض 71 طلب ترشح من بين 97.