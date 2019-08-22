وفاة شخص وإصابة 8 في حريق مستشفى بباريس

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، أنّ شخصا على الأقل لقي حتفه وأُصيب 8 آخرين في حريق اندلع بمستشفى هنري موندور قرب باريس.



ووفقا لموقع rtl.be، فإن الحريق اندلع في الساعة 11 مساء أمس الأربعاء، وظلت مشتعلة لأكثر من ساعتين ونصف، حتى نجحت قوات الدفاع المدني في الإطفاء حوالي الساعة الواحدة والنصف، صباح اليوم الخميس.



