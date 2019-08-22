قائمة الأوليمبي الإماراتي للمعسكر الخارجي

أعلن المدير الفني لمنتخب الإمارات الأوليمبي، ماسيج سكورزا، قائمة اللاعبين التي تشارك في المعسكر الخارجي، والذي سيقام بداية من 25 أغسطس الجاري على مرحلتين.



يأتي المعسكر ضمن تحضيرات الأبيض الأوليمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا خلال يناير المقبل.



وضمت القائمة 20 لاعبًا على النحو التالي:



خالد محمد البلوشي، سعيد جمعة السعدي، فلاح وليد الجنيبي وعلي عيد غميل (العين)، خلفان حسن خلفان النوبي، إسماعيل خالد آل علي وعبد العزيز سالم الكعبي (شباب الأهلي)، محمد راشد الحمادي، خالد إبراهيم الظنحاني وطحنون حمدان الزعابي (الوحدة).



جاسم يعقوب وسعيد علي إبراهيم (النصر)، ماجد راشد سلطان المحرزي (اتحاد كلباء)، خالد عبد الرحمن البلوشي وخالد محمد العطاس الهاشمي (بني ياس)، عبد الرحمن عبد الله العامري (الجزيرة)، راشد سالم خلفان (حتا).



ويلتحق بالمعسكر، لاعبو نادي الوصل، عبد الله جاسم علي، فارس خليل المرزوقي وسهيل عبد الله المطوع في الأول من سبتمبر المقبل، بعد فراغهم من مباراة الإياب مع الهلال السوداني، ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.



وقال جمال بوهندي، مدير المنتخب الأوليمبي الإماراتي، إن المرحلة الأولى من المعسكر ستشهد خوض مباراتين وديتين أمام أندية سلوفينية من الدرجة الأولى.



وأضاف "المرحلة الثانية ستشهد خوض مباراتين أمام منتخب كرواتيا الأوليمبي أمام رديف دينامو زغرب".