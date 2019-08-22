فتح معبر إنساني لخروج السوريين من مناطق ريفي حماة وإدلب

أعلنت سوريا اليوم الخميس عن فتح معبر في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي؛ لتمكين الراغبين بالخروج من مناطق ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.



وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه تم فتح معبر إنساني في منطقة صوران في ريف حماة الشمالي بحماية قوات الجيش العربي السوري؛ وذلك لتمكين المواطنين الراغبين في الخروج من المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، مشيرًا إلى أنه سيتم تأمين كل احتياجات هؤلاء المواطنين من المأوى والغذاء والرعاية الصحية.