الجيش اليمني يصد هجومًا لمليشيا الحوثي في الحديدة

صدت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، هجومًا لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مدينة الحديدة غربي البلاد.



وذكر موقع (سبتمبر. نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش جنوبي مدينة الصالح، داخل مدينة الحديدة.



وأفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيا، أجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر بشرية.