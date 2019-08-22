ريال مدريد يعلن رحيل ميسي اليابان عن النادى

أعلن نادي ريال مدريد رسميا، اليوم الخميس، انتقال لاعبه الياباني الشاب، تاكيفوسا كوبو، إلى صفوف نادي ريال مايوركا، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الحالي.



ونشر النادي الملكي بيانا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت جاء فيه: "ريال مدريد ومايوركا توصلا إلى اتفاق على انتقال كوبو اعتبارا من هذا الموسم، وحتى 30 يونيو 2020".



وانضم كوبو، البالغ من العمر 18 عاما، إلى صفوف ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من نادي طوكيو الياباني، في صفقة قدرت قيمتها بمليوني يورو.



يذكر أن تاكيفوسا كوبو، الملقب بـ "ميسي اليابان" قضى 4 سنوات في أكاديمية برشلونة "لا ماسيا"، في الفترة ما بين (2011 و2015 )، وعقدت جماهير الفريق الكتالوني الآمال عليه ليكون خليفة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد "البلوغرانا"، بعد انتهاء مسيرته الكروية.