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اقتصاد

كيف تؤثر أسعار الفائدة على حركة العملات ولماذا يترقب المستثمرين اجتماع جاكسون هول

الخميس 22/أغسطس/2019 - 06:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفع الدولار مقابل الين كملاذ آمن وفرنك سويسري يوم الأربعاء ، حيث تحسنت الرغبة في المخاطرة مع ارتفاع الأسهم العالمية والعائدات الأمريكية مرتفعة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي السنوي في وقت لاحق من هذا الأسبوع في جاكسون هول ، وقمة البنوك المركزية الكبرى فى عطلة نهاية الاسبوع.
ينتظر المشاركون في السوق أي بيان من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والسلطات النقدية العالمية الأخرى في اجتماع قمة مجموعة السبعة في نهاية هذا الأسبوع حول التدابير الممكنة لرفع الاقتصادات المتدهورة في جميع أنحاء العالم.
خطاب جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول يوم الجمعة يأتي بعد انقلاب الأسبوع الماضي في منحنى العائد في الولايات المتحدة - والذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه إشارة إلى الركود. عزز الانحناء المنحنى التوقعات بخفض آخر لسعر الفائدة في اجتماع السياسة في سبتمبر، مع توقعات بخفض سعر الفائدة 100 نقطة على مدى العام المقبل.
في الوقت الحالي ، يدرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي حقيقة أن رئيس الولايات المتحدة يبذل قصارى جهده لتسييس صنع السياسة النقدية"، وأن ما نراه من سياسات باول هو الابتعاد عن هذا التسييس بقوة ، وبالتالي فإن خطاب الاستفهام الكبير في جاكسون هول هو عكس ما يحاول تحقيقه في الوقت الحالي".
ومع كل التوقعات وكافة الاحتمالات يبقى سوق العملات فى حالة ترقب لكل خطوة وتصريح من اللاعبين الأساسيين فى مصير السياسات النقدية، فكل خطوة قادمة تستدعى التحليل الجيد لتوقع حركة العملات فى سوق الفوركس، خاصة أسعار الفائدة التى تعتبر اللاعب الرئيسى فى سوق الفوركس.
سنسلط الضوء هنا على أهمية سعر الفائدة على حركة سوق العملات بوجه خاص.
أسعار الفائدة وسوق الفوركس
أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي لسوق الفوركس المحكوم فعليًا بأسعار الفائدة العالمية.
هذا الارتباط القوي يجعل متداولي الفوركس يراقبون عن كثب سعر الفائدة في كل بلد للتنبؤ بمزيد من التحركات في العملات. لذا ، ما هي أسعار الفائدة وكيف تؤثر أسعار الفائدة على العملة؟
عندما نتحدث عن أسعار الفائدة ، عادة ما نفكر في السياسة النقدية للبنك المركزي،فعندما يتغير سعر الفائدة المتوقع تتبعه العملة مباشرة.
هناك عادة مهمتان رئيسيتان تقوم بهما البنوك المركزية ، بما في ذلك إدارة التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف في البلاد. عادة ما تعكس المعدلات صحة اقتصادات معينة.
حيث تميل البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة عندما ينمو الاقتصاد ، وبالتالي تحرض على التضخم. من ناحية أخرى ، فإن تراجع أسعار الفائدة في أوقات التباطؤ الاقتصادي عادة ما يكون بمثابة وسيلة لتحفيز الاقتصاد المتعثر.
الاقتصاديات دائمًا في حالة حركة ، إما في توسع أو انكماش،و الهدف الرئيسي للبنوك المركزية هو مراقبة معدلات التضخم ، والسماح للاقتصاد بالنمو بشكل مطرد.
لذا عندما ترتفع الاقتصاديات ويختبر الناتج المحلي الإجمالي نمواً إيجابياً ، يبدأ المستهلكون في كسب المزيد، فالمزيد من الأرباح تجلب المزيد من الإنفاق، مما يؤدي في النهاية إلى نمو التضخم.
يحاول البنك المركزي إبقاء التضخم تحت السيطرة ودعم المستوى المستهدف - وهو 2٪ بالنسبة لغالبية البنوك المركزية - عن طريق زيادة أسعار الفائدة.
إذا تراجعت الاقتصادات وشهدت الناتج المحلي الإجمالي نمواً سلبياً ، فإن الانكماش يشكل تهديداً جديداً. في هذه الحالة ، يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على العملة لتحفيز الإنفاق والاستثمارات. انخفاض أسعار الفائدة جذب المزيد من المستثمرين. إنهم يستثمرون في مشاريع مختلفة ، مما يؤدي في النهاية إلى مزيد من النمو والتوظيف ، ونتيجة لذلك ، التضخم.
توقع قرارات البنوك المركزية واتجاهات الفائدة والعملة
أولا يجب على متداولي أسعار الفائدة فى سوق الفوركس تتبع ما يراقبه محافظو البنوك المركزية حاليًا. عادةً ما يكون محافظو البنوك المركزية شفافين أمام الجمهور بشأن العوامل الاقتصادية التي يأخذونها في الاعتبار ومتى يتوقعون زيادة في أسعار الفائدة.
البنوك المركزية تزيد وتخفض أسعار الفائدة وفقًا لعدة عوامل اقتصادية. لمعرفة المزيد حول نقاط البيانات هذه ، يمكنك استخدام التقويم الاقتصادي ، الذي يتتبع الأحداث الاقتصادية القادمة وتصنيفها وفقًا لأهميتها وقدرتها على هز الأسواق على أنها "منخفضة" و "متوسطة" و "عالية".
سيتعين على مستثمريى الفوركس المتقدمين التنبؤ بإجراءات البنوك المركزية الأخرى قبل إعلانها للجمهور. يمكنهم القيام بذلك عن طريق تتبع المتغيرات الاقتصادية الرئيسية ، مثل التضخم ومعدل البطالة ، إلخ.
بغض النظر عن مدى دقة أبحاث المتداول ، يمكن للبنوك المركزية أن تفاجئك بخفض مفاجئ لأسعار الفائدة أو رفعها. عندما يحدث ذلك فعليًا ، يجب على المتداول معرفة الاتجاه الذي سيتحرك به السوق. إذا قام البنك المركزي برفع سعر الفائدة ، سيدفع هذا عادة المتداولين إلى شراء العملة، أما إذا قام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة ، فسوف يميل المتداولون إلى بيع وشراء العملات بأسعار فائدة أعلى.

هل يمكنك التراجع عن قرارك فى سوق الفوركس
بالطبع يمكنك ذلك، يكفى ان تجري ضبط منصة التداول الخاصة بك على الإنترنت لإغلاق مركزك تلقائيًا بمجرد الوصول إلى مستوى الربح المطلوب (أمر حد) ، و / أو إغلاق صفقة إذا كانت الصفقة تسير ضدك (أمر إيقاف الخسارة).
قد تعتقد أن البدء كتاجر عملة سيكلف الكثير من المال. ومع ذلك ، عند مقارنتها بأسهم التداول أو الخيارات أو العقود المستقبلية ، فستدرك ان ظنك كان خاطئا.
يقدم وسطاء تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت حسابات تداول صغيرة ومتناهية الصغر ، بعضها لديه حد أدنى لإيداع الحساب يبلغ 100 دولارا فقط.
نحن لا نقول أنه يجب عليك فتح حساب بأقل حد ممكن ، لكنه يجعل تداول الفوركس أكثر سهولة بالنسبة للشخص العادي الذي ليس لديه الكثير من رأس المال المتداول.
خلاصة القول ان سوق الفوركس لا علاقة له بالحظ، ولا بالتوفيق، وانما بدقة التحليل والدراسة المتأنية والقدرة على اتخاذ القرار السليم من قبل المتداولين، والاهم اتخاذ القرار فى الوقت المناسب.

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