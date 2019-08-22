الرئيس الجزائري يقيل مدير الإدارة العامة في المجلس الدستوري

أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، اليوم الخميس، مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري عبد المجيد طش، ضمن تغيرات واسعة أجراها في العديد من المؤسسات منذ توليه الرئاسة بشكل مؤقت خلفا للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.



وقرر الرئيس الجزائري إنهاء مهام "عمر تقرسيفي"، بصفته نائب مدير المالية والوسائل بالمجلس الدستوري، وتعينه مديرًا للإدارة العامة بالمجلس الدستوري، خلفا لعبد المجيد طش، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن سبب إقالة مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري.



وأنشىء المجلس الدستوري الجزائري بموجب دستور 1989، ومكلف بحماية الدستور، وتطبيق مواده ومنع انتهاكه، بجانب تنظيم عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.



وأجل الرئيس المؤقت الانتخابات الرئاسية؛ لأجل غير مسمى بعد مقاطعة القوى والأحزاب السياسية لها، بعد أن كان مقرر تنظيمها الشهر الماضي.