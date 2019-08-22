سفارة أنجولا بالقاهرة تؤكد أهمية توقيع مذكرة تفاهم بين أوغندا ورواندا

أكدت سفارة أنجولا بالقاهرة اليوم الخميس، أهمية مذكرة التفاهم التي وقعت أمس الأربعاء بالعاصمة الأنجولية لواندا بين رواندا وأوغندا، بهدف إنهاء النزاع على الحدود بين البلدين.



وذكرت السفارة - في بيان صحفي - أن مذكرة التفاهم تلك تم توقيعها بفضل الجهود الدبلوماسية المكثفة والكبيرة التي قام بها رئيس أنجولا جواو لورنسو ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي.



ووقعت مذكرة التفاهم من جانب رئيس رواندا بول كاجامى ورئيس أوغندا يويري موسيفينى.



وأشارت السفارة إلى أن الرئيس الأنجولى حث - عقب مراسم التوقيع التي جرت بالقصر الرئاسي بلواندا- كل من رواندا وأوغندا على الالتزام بالاتفاق الموقع لمصالح الشعبين، لا سيما الاقتصادية منها وأيضا لتعزيز علاقات الأخوة بين البلدين.