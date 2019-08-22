سجن وزير العدل الجزائري السابق احتياطيًا على ذمة قضايا الفساد

أمرت المحكمة العليا بالجزائر، اليوم الخميس، بإيداع وزير العدل حافظ الأختام السابق، الطيب لوح، سجن الحراش، ضمن التحقيقات في قضايا فساد واستغلال النفوذ ضد عدد من رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.



وأمر قاضي المحكمة العليا بإيداع وزير العدل السابق، قيد الحبس الاحتياطي في تهم سوء استغلال الوظيفة، مع عرقلة السير الحسن لمسار العدالة، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وأودعت محكمة جزائرية منتصف يوليو الماضي 11 مسئولا سجن القليعة، بتهمة تشكيل منظمة إجرامية واستغلال النفوذ؛ للحصول على أموال ومخالفة أحكام حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.



وأضحت المحكمة، أنه تم العثور على مبالغ مالیة ضخمة بلغت أكثر من 11 مليار دينار جزائري، و270 ألف يورو بمسكن في موريتي بالعاصمة، كما تم حجز 30 ألف دولار و17 كجم من المجوهرات بالمنزل ذاته.



وأمر قاضي التحقیق وقتها بإيداع جمیع المتھمین الحبس المؤقت بسجن القلیعة في ولاية تیبازة؛ لمتابعتھم بتھم تتعلق بمخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبییض الأموال، في إطار جماعة إجرامیة منظمة، وإساءة استغلال الوظیفة والنفوذ.