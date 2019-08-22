خالد الجندى: هذه الكلمة لا يجوز أن يصرح بها رجل لغيره

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن لفظ العشق يستدعي التحام المحبوبين والتئام المتوادين، متابعًا: "ولذلك يقول السائق عشق التروس في إشارة لإلصاق المتاريس ببعضها البعض".



وأكد "الجندي" خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أنه لا يجوز التحدث عن الله من منطلق العشق، متابعًا: «لا يجوز أن تقول رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهي، ربنا لا يلتحم بحد من خلقه».



وتابع: «لا يجوز لرجل أن يصرح لرجل مثله بأنه يعشقه دي مصيبة سودة، دي كلمة راجل مينفعش يقولها لراجل».

