مانشستر سيتى يسعى لتجديد عقد فرناندينيو

يتطلع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى تجديد عقد لاعبه، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.



وبحسب صحيفة "صن"، فإن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي يريد الإبقاء على لاعبه البرازيلي فرناندينيو البالغ من العمر 34 عامًا.



ونوهت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي يريد البقاء في قلعة الاتحاد، وبالتالي لا يوجد عجلة في الأمر.



ويخطط المدرب الإسباني إلى استخدام فرناندينيو في مركز جديد، بجانب مكانه المعتاد في خط الوسط الدفاعي.



ولم يشارك فرناندينيو مع مانشستر سيتي في أي مباراة هذا الموسم، نظرًا لامتداد عطلته عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا.