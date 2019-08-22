الخارجية المصرية تلتقي سفير تنزانيا لدعم العلاقات الثنائية

‫استقبل السفير أبوبكر حفني محمود، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اللواء عيسي سليمان ناصر، ‬سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية لدى مصر، وذلك ‫لتوديعه قبل عودته لبلاده بعد انتهاء فترة خدمته في القاهرة.‬

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‫واستهل السفير حفني محمود اللقاء بتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث انفجار شاحنة وقود مؤخرًا بتنزانيا، والتي أسفرت عن وفاة أكثر من ٩٠ شخصا، وإصابة العديد من المواطنين التنزانيين، معربًا عن امتنانه لجهود السفير التنزاني الحثيثة لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة عمله في القاهرة، والتي شهدت‬‪ ‬‫زخمًا كبيرًا حيث تُوجت بزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى تنزانيا في أغسطس ٢٠١٧، فضلًا عن زيارة رئيس الوزراء التنزاني Kassim Majaliwa‬‫ إلى مصر في يوليو ٢٠١٩.‬

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‫على جانب آخر، أشار مساعد وزير الخارجية إلى قيام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة إلى تنزانيا للمشاركة في مراسم وضع حجر أساس "سد ‬روفيجي‫"، منوهًا بأن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات التي تُسهم بها مصر في مجال البنية التحتية بالقارة الإفريقية، وقد أسهم في نقل العلاقات المصرية التنزانية إلى آفاق جديدة من التعاون المشترك.