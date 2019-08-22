وفاة شقيقة الفنان أحمد فتحي

توفيت شقيقة الفنان أحمد فتحي منذ قليل، دون معرفة أسباب واضحة لوفاتها حتى الآن.



وكتب "فتحي" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعا أختي الحبيبة".



ومن المقرر الإفصاح عن تفاصيل الجنازة والعزاء خلال الساعات المقبلة.



من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد فتحي بطولة فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، بجانب مي كساب كل من الفنان بيومي فؤاد ومحمد سلام وأحمد فتحي وطارق الإبياري، وهو قصة وسيناريو وحوار رأفت رضا، ومن إخراج رامي رزق الله.



ورغم طرح الإعلان الدعائي الخاص بالفيلم في إبريل الماضي، إلا أن الشركة المنتجة له لم تحدد حتى الآن موعدا لطرحه بدور العرض السينمائية.



تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين معتزلين يقررون العودة إلى التمثيل من جديد بشكل مفاجئ، ويخططون لتقديم فيلم عن الكائنات الفضائية.