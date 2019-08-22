مجلس الوزراء اليمني يبحث تطورات الأوضاع في عدن

أكد مجلس الوزراء اليمني، استمرار عمل مؤسسات الدولة في ظل المرحلة التي يشهدها اليمن حاليًا، والتي وصفها المجلس بالـ"الاستثنائية"، مشددًا على جميع موظفي الدولة ضرورة مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها اليمن، محذرًا من أي تدخلات في أعمال مؤسسات الدولة أو التأثير على أدائها.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني اليوم الخميس؛ للوقوف أمام التطورات الراهنة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن على خلفية الاشتباكات الأخيرة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.



واستمع المجلس إلى إحاطات وزير الدفاع ونائب وزير الخارجية عن الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية؛ لعودة الأوضاع إلى طبيعتها، مجددًا تقديره للدور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تجاوز تداعيات أحداث التمرد الأخيرة في عدن.



وأشاد مجلس الوزراء اليمني بالإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي مارتن جريفيث، إلى مجلس الأمن الدولي والموقف الواضح في رفض أحداث التمرد في عدن، منوهًا بمواقف الدول الصديقة الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.



كما ثمن موقف جامعة الدول العربية المساند للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورفضها لمؤامرات تقسيم وتمزيق اليمن.