إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين في طريق "القصير"

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بمنطقة الكيلو 40 بطريق "القصير - مرسي علم"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي؛ لتلقي العلاج اللازم.



وفي وقت سابق تلقى الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات المرفق، يفيد بتصادم سيارتين ملاكي بمنطقة الكيلو 40 بطريق "القصير - مرسي علم"، حيث أصيب 4 أشخاص، وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.



وعلي الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.



من جانبه أكد مصدر طبي لـ"الدستور" أن المصابين حالتهم مستقرة، ولا توجد إصابات خطيرة، حيث جاءت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات وجارِ تلقيهم العلاج اللازم.