تعاون بین جامعة بني سویف والطاقة الذریة في مجال إدارة الأزمات

وقعت جامعة بني سويف وهيئة الطاقة الذرية إتفاقية تعاون مشترك في مجال إدارة الأزمات.



وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحث والتدريب بين الجامعة والهيئة، وتهدف إلى توطيد أواصر التعاون العلمي بين الطرفين من خلال تطوير التبادل الحقيقي والعلاقة الأكاديمية والبحثية بينهما.



ومن جانبه أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن هيئة الطاقة الذرية لها دور وطني في مجالات التطبیقات السلمیة للطاقة الذرية في جمیع المجالات، موضحًا أن الهيئة منذ إنشائھا لم تدخر جھدًا؛ لتدریب علمائھا في أفضل الجامعات ومعاھد البحوث بالعالم؛ للحصول على تجھیزات البحث والتطویر في البحوث الأساسیة والتطبیقات النوویة، حتى أصبحت تضم أفضل العلماء، وتمتلك التجھیزات والمختبرات العلمیة والتكنولوجیة المتقدمة، والتي یتم استخدامھا بفاعلیة وكفاءة في كافة المجالات من خلال أنشطة الهيئة البحثیة المختلفة.



وأوضح الدكتورعاطف عبد الحميد أن الاتفاقية تنص على التعاون المشترك في مجالات تدريس وتدریب وتأھیل المتخصصین فى مجال عمل البرامج المشتركة، إلى جانب مشروعات بحثیة وتدریبیة مشتركة، وإنشاء مراكز بحثیة متمیزة، وكذا تبادل المواد فى مجالات التعلیم والبحث والنشر العلمى والمعلومات الأكادیمیة، والتدریب والتنمیة البشریة، بالإضافة إلى إجراء البحوث المشتركة وتنظیم المؤتمرات في التعلیم والبحث العلمي، وتبادل الخبرات التقنیة، وتبادل برامج نظم المعلومات، كما تنص الاتفاقية على أن یتبادل الطرفان كلا من أعضاء ھیئة التدریس، والخبراء والمتخصصین والباحثین.