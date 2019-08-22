لغيابه عن التدريبات.. بايرن ميونخ يغرم "سانشيز"

قرر نادي بايرن ميونخ الألماني فرض غرامة مالية على البرتغالي ريناتو سانشيز؛ بعد غيابه عن التدريب الجماعي للفريق، عقب التعادل بهدفين لكل منهما، مع هيرتا برلين يوم الجمعة الماضي.



وقال نيكو كوفاتش، مدرب النادي البافاري - على الموقع الرسمي اليوم الخميس - إنه بعد مشاركته كبديل لدقائق معدودة، غادر سانشيز الملعب بشكل فوري نحو غرف خلع الملابس بدلا من الانضمام إلى باقي البدلاء في حصة ركض وتمرير الكرة في ملعب اليانز أرينا، موضحًا إنه لم يشارك في التدريب بعد المباراة.



وشارك سانشيز في الدقيقة 85 أمام هيرتا برلين بدلا من توماس مولر، واشتكى بعد المباراة من تراجع نسبة مشاركته مع بايرن.



في سياق متصل، ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الغرامة المالية قيمتها عشرة آلاف يورو.