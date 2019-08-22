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سياسي

عبدالعال يستقبل رئيسة برلمان توجو

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:58 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد
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استقبل اليوم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب Tsegan Yawa، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية والوفد المرافق لها.

تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر وتوجو، حيث أكد الدكتور عبدالعال  حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع توجو في المجالات كافة، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تزال دون المستوى المأمول، ولا ترقى إلى حجم العلاقات القائمة في النواحي السياسية.

كما تطرق إلى التنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، وأشاد بدور توجو في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

من جانبها، أعربت السيدة رئيسة الجمعية الوطنية لتوجو عن خالص شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال التي وجدتها منذ أن وصل إلى بلدها الثاني مصر، وبعد أن قدمت لمحة مختصرة حول الجمعية الوطنية التوجولية ولجانها المختلفة واختصاصاتها، مؤكدة أن زيارتها إلى القاهرة تكتسب أهمية استثنائية في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين على الصعيد البرلماني، سواء من خلال تأسيس جمعية صداقة برلمانية مشتركة، أوالتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات البرلمانية.

كما أكد الدكتور عبدالعال انفتاح مجلس النواب المصري التام على تنمية الكوادر البرلمانية لتوجو من خلال معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، أكد الدكتور عبدالعال أن الاهتمام بالشباب الأفريقي يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة المصرية كدولة، وللرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيس للاتحاد الأفريقي، وهو ما انعكس في استضافة مصر العديد من الفعاليات الخاصة ببناء قدرات الشباب الإفريقي والاهتمام بقضاياه.

ومن جانبها، أكدت السيدة رئيسة برلمان توجو على اتفاق بلادها التام مع ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا، بأن حلول كافة مشكلات القارة الأفريقية يجب أن تكون من داخلها، وأن القارة الإفريقية غنية بمواردها وشبابها ويمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات كافة إذا أحسن استغلال هذه الموارد.
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